Er zijn de afgelopen 24 uur zeven mensen overleden aan het coronavirus in België. Er werden 309 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is voor beide parameters de grootste stijging tot nu toe. In China lijkt het virus dan weer helemaal onder controle.

Er zijn de afgelopen 24 uur 309 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om 145 zieken in Vlaanderen, 95 in Wallonië, 48 in Brussel en 21 van onbekende origine. Het totaal aantal bevestigde besmettingen in ons land staat daarmee op 1.795.

In de ziekenhuizen zijn momenteel 634 patiënten opgenomen met COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Dat zijn er 187 meer in vergelijking met gisteren. 130 mensen liggen op intensieve zorg, dat is een stijging met 30 personen. 88 mensen worden beademd, een stijging van 22 op 24 uur tijd.

Ook de dodentol stijgt verder: in totaal zijn nu 21 Belgen overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat zijn er 7 meer dan gisteren.

Italië

In Italië worden de lockdown-maatregelen die sinds een week van kracht zijn tot na 3 april verlengd. Dat heeft de Italiaanse regeringsleider Giuseppe Conte aangekondigd. Italië is het Europese land dat het zwaarst is getroffen door de pandemie.

Er zit niets anders op “dan de genomen maatregelen – zowel die die hebben geleid tot de sluiting van een groot deel van de bedrijven en zelfstandige activiteiten, als die met betrekking tot de scholen – na het verstrijken van de deadline te verlengen”, aldus Conte.

China

Voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn er geen nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd in de Chinese provincie Hubei. Dat heeft de nationale gezondheidscommissie vandaag bekendgemaakt. In de miljoenenstad Wuhan in deze provincie stak in december het longvirus, dat zich inmiddels wereldwijd heeft verspreid, voor het eerst de kop op.

Het aantal besmettingen in China nam wel toe, met 34. Maar volgens de Chinese autoriteiten gaat het uitsluitend om mensen die buiten het land geïnfecteerd zijn met het virus.

