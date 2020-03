Volgens microbioloog Herman Goossens is het best mogelijk dat het coronavirus dit jaar – en mogelijk zelfs volgend jaar – nog niet verdwenen is. Hij waarschuwt tevens voor een tweede golf.

Momenteel zijn er in ons land 1.759 bevestigde coronabesmettingen en ligt de dodentol op 21. Het is duidelijk dat we nog lang niet van het virus af zijn. Dat bevestigde ook microbioloog Herman Goossens woensdagavond in het Eén-praatprogramma ‘Vandaag’.

“Virus onderschat”

De 63-jarige wetenschapper van de Universiteit van Antwerpen verwacht dat het coronavirus nog minstens het hele jaar zal blijven circuleren. “Ik denk dat we er niet snel van af zullen zijn. Ik hoop dat we die piek aankunnen. Daarna zal het virus blijven circuleren. Het zal dit jaar niet verdwenen zijn. Ook niet volgend jaar, denk ik. Dit is een zeer besmettelijk virus. Elke dag verbaast het mij meer en meer hoe besmettelijk het eigenlijk is. We hebben dat toch wel onderschat”, vertelt hij.

Tweede golf

Goossens juicht de verbeterde situatie in China toe, maar waarschuwt voor een mogelijke tweede golf als het werkleven terug in gang gezet wordt. “Ook voor China hou ik mijn hart vast. Ze hebben het nu helemaal onder controle. Dat is indrukwekkend. Ze hebben amper nog gevallen. Maar ze hebben besmette mensen in huizen, ziekenhuizen en hotels opgesloten, dus als die mensen terug gaan werken en scholen weer opgestart worden, en het virus circuleert nog altijd, dan is het niet uitgesloten dat er een tweede golf komt”, besluit hij.

