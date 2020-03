In 2018, in 2019 én nu ook in 2020 is Finland uitgeroepen tot het gelukkigste land ter wereld. Dat staat in het World Happiness Report 2020.

Het World Happiness Report scoort geluk in een land aan de hand van zes criteria. Dit zijn inkomen, sociale steun, generositeit, vrijheid om eigen levenskeuzes te maken, vertrouwen in de overheid en economie en gezonde levensverwachting. Denemarken staat op nummer 2, gevolgd door Zwitserland, IJsland en Noorwegen.

Het World Happiness Report wordt sinds 2013 door de Verenigde Naties uitgebracht en elk jaar staan de Scandinavische landen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden stuk voor stuk in de top 10. Ze doen daar blijkbaar iets goed, staat te lezen in het rapport. Hoge kwaliteit van voorzieningen, zoals zorginstellingen en onderwijs, maar ook een goed functionerende democratie en weinig corruptie dragen bij aan het geluk in de Scandinavische landen. Daarnaast voelen inwoners zich over het algemeen erg autonoom en vrij en is er veel onderling vertrouwen. Het koude weer in die regionen schijnt geen tot weinig effect te hebben op het geluk van de inwoners.

Helsinki

Naast landen werd ook het gemiddelde geluk in steden gemeten. De inwoners van de Finse hoofdstad Helsinki zijn het gelukkigst, gevolgd door de bewoners van Aarhus, Kopenhagen (beide Denemarken), Bergen en Oslo (beide Noorwegen).

