De afgelopen 24 uur zijn in ons land nog eens 13 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het aantal nieuwe besmettingen en opnames in het ziekenhuis kent een lichte daling.

Zondag zijn er 18 nieuwe overlijdens door het coronavirus geregistreerd, meldt de FOD Volksgezondheid. In totaal zijn nu al 88 mensen overleden. In de ziekenhuizen zijn nu 1.643 mensen opgenomen, een stijging met 290. Een dag eerder steeg dat aantal nog met 355 mensen. Op de intensieve zorgen liggen 322 mensen, een stijging met 32 maar opnieuw een lichte daling met gisteren. Toen werden er 52 nieuwe patiënten op intensieve zorgen gemeld. «We hebben het virus bij het nekvel, het is belangrijk dat we nu niet lossen», zei Steven Van Gucht van het wetenschappelijk comité.

Er zijn 342 nieuwe besmettingen vastgesteld, 173 in Vlaanderen, 118 in Wallonië en 45 in Brussel. Van zes besmettingen is nog niet duidelijk waar de patiënt vandaan komt. Het totaal aantal besmettingen ligt nu op 3.743. De FOD Volksgezondheid stelt een daling vast van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames.

