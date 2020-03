In Italië sluiten alle scholen en universiteiten vanaf vandaag tot 15 maart. Dat heeft de minister van Onderwijs Lucia Azzolina bevestigd. Het Italiaanse persagentschap Ansa had dat woensdagnamiddag al gemeld, maar Azzolina liet kort daarop weten dat er nog geen definitieve beslissing was. Die is er nu dus wel.

“Voor de regering was dit geen eenvoudige beslissing, maar we hebben ze genomen uit voorzorg”, zei Azzolina. Het gaat om 7,6 miljoen scholieren, zonder de universiteitsstudenten. “We hebben de opinie van een wetenschappelijke commissie gevraagd” over de vraag of een sluiting van de scholen een “proportionele” maatregel zou zijn.Eerder waren vooral in het noorden van Italië, de voornaamste haard, scholen gesloten.

Meter afstand

De beslissing maakt deel uit van de stappen die de regering zet om “het virus meteen in te dammen, of de verspreiding te vertragen”, zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Op die manier willen de autoriteiten de druk op het nationaal gezondheidssysteem verlichten. Om de verspreiding te stoppen, heeft een comité van experts ook een aantal aanbevelingen gedaan over de dagelijkse omgang onder Italianen. Volgens Italiaanse media wordt de bevolking aangeraden elkaar niet meer te kussen, te omarmen of de handen te schudden. Het comité raadt aan 1 meter afstand te houden. Een andere aanbeveling is dat iedereen ouder dan 75 zoveel als mogelijk thuis blijft.

Sinds het begin van de epidemie heeft Italië 3.089 gevallen van het coronavirus geregistreerd, en 107 overlijdens.

