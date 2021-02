Heb jij nog oude postzegels in Belgische frank of euro liggen? Dan kleef je ze best nog snel op de brieven die je verstuurt. De kans bestaat dat Bpost ze niet meer aanvaardt vanaf 2023. Het is te tijdrovend om al die zegels handmatig te controleren.

Problematisch besluit

Oude postzegels in Belgische frank of euro zijn tegen 2023 niets meer waard. Tegen die tijd zal Bpost ze niet meer aanvaarden. Het handmatig controleren van de zegels kost teveel tijd. Hierover reageert postzegelexpert Bart Van Acker bij de Inspecteur op Radio 2. Hij ontvangt veel verontwaardigde reacties van luisteraars. Het besluit kan problematisch zijn voor veel verzamelaars.

Er bestaan twee soorten groepen verzamelaars: de actieve en de passieve. De actieve: knippen gebruikte postzegels van brieven en gaan naar postzegelclubs. De passieve: kopen gedurende een lange tijd alle mogelijke postzegels die Bpost uitgaf.

Het is vooral de laatste groep die getroffen wordt door dit besluit. Het argument is: “Zelfs al doen we niet meer mee in de verzameling, we kunnen er nog altijd een brief mee versturen. Maar dat belangrijkste argument om te blijven kopen wordt nu teniet gedaan.”

Nog twee jaar de tijd

Bart Van Acker vindt het onbegonnen werk om al die postzegels nog op brieven te plakken en te versturen. Hij heeft het rekensommetje gemaakt: “We krijgen ongeveer 22 maanden om die postzegels te versturen. Dat betekent dat elke verzamelaar vanaf vandaag drie tot vier brieven per dag moet versturen.”

Volgens Bart zou het veel eerlijker zijn om de postzegels te kunnen omruilen.”Er is hier geen sprake van een omruiloperatie waarbij mensen die oude postzegels omruilen naar zegels in onbeperkte waarde.”

