Microsoft breidt zijn tekstverwerkingsprogramma Word uit met kunstmatige intelligentie. Op basis van wat een gebruiker eerder heeft getypt, gaat het programma voorspellen welke woorden daarop zullen volgen.

Microsoft Word gaat binnenkort woorden voorspellen op basis van wat je als gebruiker getypt hebt. De voorspelde tekst wordt in het grijs getoond en kun je overnemen met een klik op de tab-toets. Je hoeft het natuurlijk niet akkoord te gaan met de suggestie, weigeren kan ook.

De kunstmatige intelligentie blijft leren op basis van je gebruikersgedrag. De voorspellingen zouden in de loop van de tijd beter moeten aansluiten bij jouw persoonlijke schrijfstijl.

Let op: de functie is momenteel enkel in het Engels beschikbaar. In het verleden voegde Microsoft de functie al aan mailprogramma Outlook toe. Ook de concurrent Google Docs beschikt al langer over gelijkaardige tekstvoorspellingen.

Privacy problemen?

Volgens Microsoft hoef je je geen zorgen te maken over je privacy. Die blijft namelijk goed beschermd. Medewerkers van het bedrijf kunnen niet bij je data komen en ook is het zeker dat er niets qua data wordt doorgespeeld naar andere bedrijven.

