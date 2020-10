Premier Alexander De Croo (Open Vld) roept alle Belgen nogmaals op om de nieuwe, strenge regels strikt te volgen. Dat zei hij woensdagavond in een videoboodschap. “Onze eerste prioriteit is de zorgverleners bij te staan en daarvoor moeten we de curve dringend keren”, klinkt het. “Er is in deze situatie maar één goede keuze: kies voor elkaar, kies voor het volgen van de regels.”

“De voorbije weken zijn ingrijpende, pijnlijke maatregelen genomen die onze vrijheid ernstig inperken”, aldus De Croo in een videoboodschap die bijna 7 minuten duurt. “Nu er ook nieuwe Vlaamse regels zijn, is het resultaat een gedeeltelijke lockdown, we schorten een deel van ons leven op om dat van anderen te redden.”

Elk uur telt

De premier benadrukt dat elk uur en elke dag telt en heeft daarom besloten om de nieuwe regels vanaf middernacht al te laten ingaan. “Het laatste waar we nood aan hebben is aan verdeeldheid in dit land. We mogen ons niet uit elkaar laten spelen. De enige strijd die we moeten voeren, is de strijd tegen het virus.”

De Croo richtte zich in zijn boodschap ook specifiek naar jongeren. “Te veel van hen denken dat het virus hen niet raakt, maar het kan ons allemaal overkomen. Van de COVID-patiënten die er de voorbije maanden zijn opgenomen waren er 1.200 jonger dan 40 jaar en 600 jonger dan 30. Denk dus niet: mij overkomt het nooit.”

Morele keuzes over leven en dood

Het volgen van de regels is volgens De Croo cruciaal om de curve naar beneden te krijgen. “De keuzes die u maakt in uw privéleven zijn morele keuzes, waarmee je beslist over leven en dood en over onze gezamenlijke toekomst. Kies voor elkaar, voor het volgen van de regels, voor de gezondheid van de mensen dichtbij u en voor uw eigen gezondheid.”

De premier benadrukt dat de volgende dagen cruciaal zijn. “Dan moet in de cijfers blijken dat we de nieuwe maatregelen ter harte nemen, de steile stijging moet omlaag, anders kan de zorgsector het niet meer dragen. Als dat niet gebeurt, zijn ingrijpendere maatregelen nodig. Ik kan niet zeggen hoe lang de situatie nog zal aanhouden, maar we gaan pas versoepelen als het veilig is. De voorbije maanden is gebleken dat te vroeg de rol lossen het probleem groter maakt.”

Ondersteuning voor de zorg

Verder vroeg De Croo ook extra aandacht voor het zorgpersoneel en beloofde hij bijkomende ondersteuning. “Dit is een moment van solidariteit en verbondenheid. Op dit kritieke moment moeten we elkaar meer dan ooit vasthouden, met oog voor de onzekerheid, de twijfel en de angst. Met een team van 11 miljoen Belgen staan we sterker tegen het virus. We hebben ieder van u nodig.”

