Geen kerstmarkten, geen bezoekers en wellicht ook geen kerstfeestjes: het wordt een winterperiode om nooit te vergeten. De coronamaatregelen zwengelen per slot van rekening aan, de dagen worden korter en we zullen deze winter nóg meer tijd binnenshuis doorbrengen. Misschien moet je het dit jaar dan ook maar eens extra knus en gezellig maken. Dat doe je natuurlijk samen, maar ook door je stulpje op te vrolijken. Hieronder vind je een aantal tips om het deze winter allemaal wat gezelliger te maken. En dat zonder dat je je huis hoeft te verlaten.

Zorg voor een gezellig sfeertje

Een warm, winters gevoel begint bij de verlichting. Kaarslicht en open haarden zijn sowieso ideaal om een aangenaam warm licht in je huis te krijgen, maar dat is natuurlijk niet altijd een optie. Met de juiste verlichting kan je echter al veel bereiken. Een klassieke plafondlamp is nu niet meteen de beste sfeermaker, maar met een dimmer kan je al veel doen. Ook de lamp die je in zo’n plafondlamp draait, kan een wereld van verschil betekenen. Warm licht helpt te ontspannen en straalt rust uit. Vergeet natuurlijk niet om op tijd de kerstverlichting boven te halen. Dat is net zo leuk en maakt het al meteen dubbel zo gezellig.

Rust en stijl combineren

Gezelligheid gaat enkel werken als het interieur ook gezelligheid uitstraalt. Breng het warme kleurenpalet daarom ook naar de andere plekken in de woning, bijvoorbeeld door je postuurtjes te vervangen door varianten met bruine kleurtinten die samen een ton-sur-ton-effect opleveren. Zorg wel voor de juiste kleurenharmonie en werk met een accentkleur dat je op verschillende plaatsen in de woonkamer terug laat komen. Ook voor de verlichting is dat belangrijk. Bekijk hier een aantal plafondlampen en sorteer ze op kleur om het combineren nog eenvoudiger te maken.

Gezelschapsspelletjes inslaan

Met alle drukte van de voorbije jaren raakten ze ietwat op het achterplan, maar deze winter is een ideaal moment om de gezelschapsspelletjes tevoorschijn te toveren. Zo’n gezelschapsspel vindt uiteindelijk iedereen wel leuk, ongeacht of je nu van Ranst bent of aan de kust woont. Keuze is er bovendien ook zat. Een aanrader? Het bordspel Pandemic, een uniek bordspel waarbij je de mensheid moet redden van een dodelijke pandemie. Uitgespeeld? Probeer dan zeker ook eens Pandemic Rapid Response waarbij Moeder Aarde terugslaat met heftige natuurrampen en veel doden.

Organiseer gewoon je eigen event

Psychologen haalden het al vaker aan: in deze coronatijden missen we iets om naar uit te kijken. Een specifiek doel of een welbepaald moment, zoals een geplande vakantie of een leuke teambuilding, ontbreekt nu eenmaal in ons leven. Ach, je kan ze perfect zelf introduceren. Zorg dat er elke week wel iets is om naar uit te kijken. Kerst en nieuw laten zich natuurlijk eenvoudig in de agenda schrijven, maar je kan gerust ook al eerder eens een foute-kersttrui-avond organiseren met het gezin. Of een filmavond. Of gewoon eens samen koken. Of … Er valt met andere woorden altijd wel wat te bedenken en te beleven in je eigen fijne bubbel en als je het allemaal een beetje spannend houdt, zijn jullie niet op een-twee-drie op elkaar uitgekeken.