Er zijn in de afgelopen 24 uur vijf mensen overleden door het coronavirus. Dat blijkt vandaag uit de dagelijkse update van Sciensano. Er werden 111 nieuwe besmettingen gemeld en 20 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis.

Er liggen nog 395 mensen in het ziekenhuis, van wie 82 op intensieve zorgen. Tegenover een dag eerder liggen er 30 mensen minder in het ziekenhuis en zes minder op de intensieve zorgen. In de afgelopen 24 uur werden 42 mensen uit het ziekenhuis ontslagen. Sinds 15 maart werden al 16.589 mensen genezen verklaard.

Het aantal besmettingen heeft ondertussen de kaap van de 60.000 gerond (60.029). Van de 111 nieuwe besmette personen wonen er 53 in Vlaanderen, 41 in Wallonië en 17 in Brussel.

Probleem met rapportage uit woonzorgcentra

In totaal zijn nu al 9.655 mensen overleden door het coronavirus. Vijf mensen stierven in de afgelopen 24 uur, van wie vier in het ziekenhuis en één in een woonzorgcentrum. Sciensano meldt wel dat het aantal sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen sinds vrijdag niet meer beschikbaar is.

De overlijdens in de ziekenhuizen zijn 95 procent bevestigde gevallen en 5 procent mogelijke gevallen. In de woonzorgcentra gaat het om 26 procent bevestigde en 74 procent mogelijke gevallen.

