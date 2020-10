De gegevens van Sciensano liegen niet: er lagen nooit meer coronapatiënten in onze ziekenhuizen dan nu. Gisteren waren 5.924 ziekenhuisbedden bezet door COVID-patiënten. Volgens experts is het vijf na twaalf en dus hoog tijd voor een nieuwe lockdown.

De rector van Universiteit Gent, Rik Van de Walle, vindt dat er nu een lockdown moet komen. «Half werk zal tot drama’s leiden», tweet hij. «Een lockdown is onze enige kans om hier op relatief korte termijn doorheen te komen.» Al beseft hij dat dat «drastisch» is. Daarom moeten steunmaatregelen volgens hem «evenzeer drastisch zijn».

“Ongekend drama”

Dirk Devroey, professor Huisartsgeneeskunde en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de Vrije Universiteit Brussel roept op zijn beurt ook de federale regering op om niet langer te wachten. «Het is een nooit gekend drama dat op ons afkomt, indien we niet heel snel alle deuren dichtdoen», waarschuwt Devroey.

Ook Margot Cloet van Zorgnet Icuro stuurt een noodkreet de wereld in. «Zoals het nu gaat, zullen ziekenhuizen moeten kiezen wie ze verzorgen en wie niet. De politiek blijft dit precies negeren maar we stevenen af op een crash van het systeem», aldus Cloet.

“Weinig perspectief op verbetering”

Viroloog Marc Van Ranst ondersteunt de oproep van onder meer Gents rector Rik Van de Walle en Margot Cloet om tot een lockdown over te gaan. Er is volgens hem geen indicatie op een effect van de huidige maatregelen, en weinig perspectief op verbetering. «Niet-essentiële verplaatsingen zouden verboden moeten worden, zoals in Frankrijk gebeurd is. Scholen kunnen wat mij betreft open blijven, zij zullen hun afkoelingsmoment nog krijgen door de verlengde herfstvakantie.»

