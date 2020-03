In het Koninklijk Paleis in Brussel heeft Sophie Wilmès zonet de eed afgelegd als premier van een minderheidsregering met volheid van bevoegdheden. Zoals bekend zal de opdracht van de regering evenwel beperkt worden tot het nemen van maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen op gezondheids- en economisch vlak.

Die opdracht is bovendien beperkt in de tijd. In eerste instantie tot drie maanden, maar de opdracht kan worden verlengd tot zes maanden. Voor andere bevoegdheidsdomeinen zal de regering blijven functioneren als een regering in lopende zaken.

Na Sophie Wilmès legden ook de verschillende ministers de eed af. Later vandaag zal Wilmès het vertrouwen vragen aan de Kamer.