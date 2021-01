Een rechtbank in de Chinese hoofdstad Peking heeft een celstraf van 1 jaar opgelegd aan een 37-jarige vrouw die symptomen van het coronavirus verborgen hield vooraleer ze aan boord van een vliegtuig stapte. Dat melden de Chinese staatsmedia woensdag.

De vrouw had in maart vorig jaar medicatie ingenomen om koorts te onderdrukken vooraleer ze op een vlucht van de Verenigde Staten naar China stapte. Dat schrijft de krant The Global Times. Pas na de landing gaf ze aan dat ze symptomen had, waarop de vrouw getest werd op corona. Die bleek positief. Zowat 63 nauwe contacten moesten nadien in quarantaine.

Ernstig risico

De vrouw overtrad volgens de rechtbank de Chinese regels tegen de verspreiding van het virus. Dat vormde een ernstig risico voor de verspreiding van het virus, klonk het. Ze kreeg een jaar cel en een jaar voorwaardelijk.

China hanteert erg strikte regels tegen het coronavirus. Het virus brak wereldwijd voor het eerst uit in de stad Wuhan.