Zaterdag zijn in ons land acht mensen gestorven aan het coronavirus. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. In totaal zijn nu al 75 mensen overleden. In de ziekenhuizen zijn nu al 1.380 patiënten opgenomen, een stijging met 355 patiënten op één dag tijd. 290 patiënten liggen in de intensieve zorgen, 52 meer dan een dag eerder. Het aantal besmettingen nam toe met 586. Een dag eerder waren dat er nog 558.

Er werden op 24 uur tijd 586 nieuwe besmettingen gerapporteerd in België, wat het totale aantal bevestigde besmettingen op 3.401 brengt. Van de 586 nieuwe coronabesmettingen, zijn er 412 in Vlaanderen, 99 in Wallonië en 70 in Brussel. Van vijf besmette personen heeft de FOD geen informatie over de woonplaats. Sinds 13 maart zijn ook al 340 mensen ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard.

Zaterdag zijn acht mensen bezweken aan de gevolgen van covid-19. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in ons land op 75. Verdeeld over de verschillende ziekenhuizen in ons land zijn 1.380 coronapatiënten opgenomen. Daarvan liggen er 290 op intensieve zorgen, een stijging van 52 mensen.

“We zien een toename van het aantal gevallen in ons land, die komende dagen verder zal blijven aanhouden”, aldus de FOD Volksgezondheid. De FOD herinnert de Belgen aan het belang van thuisisolatie van zodra ze ziek zijn (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen …) en rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met uw arts. Ook roept de FOD op om de aanbevelingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan goed op te volgen. “Zo helpt iedereen de voortgang van de epidemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.”

Het bericht BREAKING. Stijging aantal nieuwe coronabesmettingen vertraagt, acht mensen overleden verscheen eerst op Metro.