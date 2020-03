Het vliegtuig dat 6 miljoen chirurgische mondmaskers transporteerde is om 6u22 op de luchthaven van Luik-Bierset geland. Daarvan zijn 147.000 exemplaren FFP2-maskers, die broodnodig zijn voor mensen die rechtstreeks contact hebben met (mogelijke) coronapatiënten.

Vanochtend is een nieuwe lading mondmasker in België aangekomen. De levering bestaat uit 6 miljoen chirurgische mondmaskers en 147.000 maskers van het type FFP2, en verschaft België een grotere voorraad maskers om het hoofd te bieden aan de pandemie van Covid-19. Dat heeft de woordvoerder van de luchthaven, Christian Delcourt, bevestigd. De maskers zijn een aanvulling op de 5 miljoen mondmaskers die in de nacht van donderdag op vrijdag gearriveerd zijn.

Maskers voor mensen die in de eerste lijn staan

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) toonde zich nog voor de aankomst “tevreden” over deze levering. “Dat zal ons toelaten te leveren aan de professionelen van de gezondheidszorg, aan de mensen die in de eerste lijn staan de nodige bescherming bieden”, zei ze toen.

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon en minister van Volksgezondheid Wouter Beke zijn 4,6 miljoen van de 6 miljoen maskers bestemd voor Vlaanderen, de rest is voor Brussel. “De maskers worden prioritair bezorgd aan de woonzorgcentra en gelijkaardige verzorgingsinstellingen met kwetsbare personen, de gezinszorg en de thuisverpleging”, zo stellen Jambon en Beke in een gezamenlijk persbericht.

Daarnaast heeft Vlaanderen ook een levering van 100.000 FFP2-maskers ontvangen, voor gebruik in de revalidatieziekenhuizen. “Onze zorgverleners staan vandaag in de frontlinie, en zij moeten uiteraard op een zo veilige mogelijke wijze de noodzakelijke zorgen kunnen toedienen”, aldus Jambon en Beke. Volgens hen zitten er nog meer bestellingen en leveringen in de pijplijn.

