Zelfs gematigd drinken tijdens zwangerschap kan vorm gezicht van kind veranderen

Een nieuwe studie is de eerste die een verband ontdekt tussen kinderen waarvan de moeders dronken voor en tijdens de zwangerschap en bepaalde gezichtsveranderingen. Een veranderde gezichtsvorm werd vastgesteld, zelfs in gevallen waarin de hoeveelheid geconsumeerde alcohol minder bedroeg dan een klein glas wijn of een flesje bier.

Het onderzoek wijst erop dat de gezichtsvorm van een kind een mogelijke indicator is van de ontwikkelingsgezondheid, iets wat al bekend was in het geval van foetale alcohol spectrum stoornis, waar zwaar drinken tijdens de zwangerschap sporen nalaat na de geboorte.

Gezondheidsspiegel

«Ik zou het gezicht een ‘gezondheidsspiegel’ willen noemen, omdat het de algemene gezondheid van een kind weerspiegelt», zei studieleider Gennady Roshchupkin, assistent-professor en leider van de groep bevolkingsbiologie van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, Nederland, in een verklaring.

Aanzienlijke gevolgen

«De blootstelling van een kind aan alcohol vóór de geboorte kan aanzienlijke nadelige gevolgen hebben voor zijn gezondheidsontwikkeling en als een moeder regelmatig veel drinkt, kan dit resulteren in een foetale alcoholspectrumstoornis, FASD, die tot uiting komt in de gezichten van de kinderen.»

3D-scans

Om dit verder te onderzoeken, gebruikten de onderzoekers van een nieuw artikel kunstmatige intelligentie (AI) en deep learning-technologie om te zoeken naar patronen tussen de gezichtsvormen van kinderen en de alcohol die hun moeders dronken, zowel tijdens de zwangerschap als enkele maanden voor de conceptie. Ze gebruikten 3D-scans van duizenden deelnemers van negen en 13 jaar uit de longitudinale Generation R Study in Nederland.

Verkorte neus

«We vonden een statistisch significant verband tussen prenatale blootstelling aan alcohol en gezichtsvorm bij de negenjarige kinderen», zei eerste auteur Xianjing Liu, een promovendus in de groep van professor Roshchupkin die het AI-algoritme ontwikkelde. «Hoe meer alcohol de moeders dronken, hoe meer statistisch significante veranderingen er waren. De meest voorkomende kenmerken waren opgedraaide neuspunt, verkorte neus, uitgedraaide kin en ingedraaid onderste ooglid.»

Eerste keer

«Bij de groep moeders die tijdens de hele zwangerschap dronken, vonden we dat zelfs als moeders tijdens de zwangerschap heel weinig dronken, minder dan 12 gram per week, het verband tussen blootstelling aan alcohol en de gezichtsvorm van de kinderen kon worden waargenomen. Dit is de eerste keer dat een verband is aangetoond bij zulke lage niveaus van alcoholgebruik.»

