Zangeres treedt in haar blootje op in ‘Saturday Night Live’: «Eerste keer ooit in deze show» (video)

Countryzangeres Kacey Musgraves verscheen volledig naakt op het podium van ‘Saturday Night Live’. Het is de eerste keer ooit dat een zangeres dat in het programma doet.

Je moet het maar durven, zonder kleren aan optreden voor miljoenen kijkers. Kacey Musgraves twijfelde niet en bracht haar intieme nummer ‘Justified’ in haar blootje in het populaire Amerikaanse programma. «Ze was inderdaad naakt. Er werden voorzorgsmaatregelen genomen, en dit was een primeur in het programma», reageert haar entourage in Variety.

Onopvallend

De 33-jarige zangeres kreeg achteraf alleen maar complimenten, en dan vooral over haar zangprestatie, want het was door de belichting heel wat mensen ontgaan dat ze naakt was. «Ik had niet eens door dat ze naakt was totdat ik erover las», «Dat is pas talent hebben. Haar stem trok mijn aandacht, niet wat ze aanhad (of niet)», «Het liedje was mooi, haar stem is fantastisch, en haar beslissing om naakt op te treden en wat dat over haar als artieste zegt, is ongelofelijk», klinkt het onder meer in de reacties.





