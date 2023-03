WTF. Wetenschappers eten legoblokje om te testen hoe lang het duurt om er terug uit te komen

Voor ouders van jonge kindjes zal dit maar al te bekend voorkomen: Je ziet net telaat hoe je kind een niet verteerbaar voorwerp naar binnen speelt alsof het een snoepje is. Meteen komen de zorgen, hoe lang zal dat voorwerp ronddwalen in het systeem van mijn kind? Moet ik naar het ziekenhuis? Wel, enkele dappere wetenschappers onderzochten het voor ons.

Het duurde gemiddeld 1,71 dagen voor het Lego-hoofd het lichaam verliet. De onderzoekers merken ook op dat «vrouwen misschien beter zijn in het doorzoeken van hun ontlasting dan mannen», en voegen eraan toe dat dit «niet statistisch kon worden gevalideerd». Vermoedelijk verwijst dit naar het feit dat één mannelijke vrijwilliger nooit zijn Lego-hoofd vond. Whelp.

Hoewel de onderzoekers opmerken dat het mogelijk is dat de doorlooptijd in de relatief kortere darm van een kind fundamenteel verschilt van die van een volwassene, is er in de literatuur niet veel dat daarop wijst. Een kind ziet zijn blokkerige vriend waarschijnlijk veel eerder dan een volwassene.

Geruststelling

De bevindingen zijn bedoeld als een geruststelling voor bezorgde ouders dat verloren lego’s waarschijnlijk ongemerkt door het spijsverteringsstelsel van een kind zullen gaan, en om hen het vuile werk te besparen van het minutieus doorzoeken van uitwerpselen naar Lego’s.

«Als een ervaren clinicus met een doctoraat niet in staat is om voorwerpen in zijn eigen ontlasting te vinden, lijkt het duidelijk dat we dat ook niet van ouders mogen verwachten», concludeerden ze.

