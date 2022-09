WTF. Vrouw vindt twee puppy’s in vuilbak (video)

De Amerikaanse Brittany Wolfe ging na een lange werkdag nietsvermoedend tanken in Florida toen ze in een afvalbak iets zag bewegen. Eerst dacht de vrouw dat het om een wasbeer ging, maar haar verbazing was groot toen ze vaststelde dat er twee puppy’s in gedumpt waren.

Op de beelden is te zien hoe Brittany de hondjes uit de afvalbak haalt terwijl haar zoontje op de achterbank aan het slapen is. Ze is zo aangedaan van het tafereel dat ze niet eens meer weet waar ze haar handtas heeft gelaten en dus ook niet kan tanken. Uiteindelijk geraken Brittany, haar zoontje én de twee puppy’s alsnog veilig thuis. Of Brittany de hondjes gaat houden, is niet geweten.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/wtf-vrouw-vindt-twee-puppys-vuilbak-video