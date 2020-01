Een 60-jarige vrouw is overleden in Australië nadat ze had deelgenomen aan een wedstrijd om het meest taart eten, ter gelegenheid van de nationale feestdag. Dat berichten lokale media.

De vrouw van 60 kreeg een beroerte tijdens het evenement in een hotel in Hervey Bay, Queensland. De deelnemers moesten zoveel mogelijk Lamingtons eten, een Australische cake met een buitenlaag van chocoladesaus en gerold in gedroogde kokosnoot.

Een ziekenwagen moest ter plaatse komen en de vrouw werd overgebracht naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis, waar ze overleed.

Eetwedstrijden zijn populair tijdens Australia Day, een nationale feestdag waarop gevierd wordt dat de eerste Europeanen voet aan land zetten in Australië. Deelnemers kunnen prijzen winnen door zoveel mogelijk cake, taart of hotdogs te eten binnen een bepaalde tijd.

Niet de eerste keer

In een bericht op Facebook betuigen het personeel en de directie van de bar hun “diepste medeleven” met de vrienden en de familie van het slachtoffer. De politie onderzoekt nog de precieze oorzaak van het overlijden.

Volgens ABC is het niet de eerste keer dat een dergelijke wedstrijd fout afloopt. In 2012 overleed een man van 32 jaar in Florida door verstikking toen hij deelnam aan een wedstrijd kakkerlakken eten. Een 64-jarige Australiër stierf in 2013 in Townsville, ook in Queensland, bij een wedstrijd taart eten.

