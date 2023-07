WTF. Verpleegster vrijt met patiënt op parking en vlucht weg wanneer die plots sterft

Een verpleegster is ontslagen nadat een patiënt met wie ze een geheime relatie had, overleed na een passionele nachtelijke ontmoeting in Wrexham, in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt BBC.

De verpleegster, Penelope Williams, belde geen ambulance nadat haar minnaar in januari 2022 overleed tijdens een nachtelijke vrijpartij op een parking. In plaats daarvan nam ze de benen en liet ze de man letterlijk voor dood achter.

De patiënt werd levenloos aangetroffen met zijn broek naar beneden. Hij stierf aan hartfalen en chronische nierziekte. Williams werd ontslagen en geschorst door de Raad voor Verpleegkunde en Vroedkunde omdat ze het beroep in diskrediet heeft gebracht.

«Ze huilde, was overstuur en vroeg om hulp»

Williams, die als algemeen verpleegkundige op een nierafdeling werkte, had de patiënt ongeveer een jaar eerder ontmoet. Hij kampte met meerdere gezondheidsproblemen en werd behandeld op de afdeling waar de verpleegster werkte.

Op de bewuste avond was Williams eerst naar het huis van een collega gegaan, voordat ze haar geheime minnaar ontmoette. Net voor middernacht belde ze naar haar collega. «Ze huilde, was overstuur en vroeg om hulp», getuigde de collega op een hoorzitting.

Haar collega raadde Williams aan om de hulpdiensten te bellen, maar dat deed ze niet. Daarop trok de collega zelf naar de parkeerplaats. Pas toen die de man levenloos aantrof, werden de hulpdiensten verwittigd. De patiënt werd kort daarna doodverklaard.

Geen verzachtende omstandigheden

Tijdens een disciplinaire hoorzitting in mei gaf Williams zowel de relatie als het niet bellen van een ambulance toe en werd ontslagen. De Raad voor Verpleegkunde en Vroedkunde vond dat ze met het verzwijgen van de relatie «haar eigen belangen boven het welzijn van de patiënt in kwestie stelde».

De Raad schrapte haar prompt uit het verpleegregister en concludeerde dat er geen verzachtende omstandigheden waren.

