Een Chinees bedrijf verkoopt penisringen die radioactief zijn en volgens hen kunnen helpen om een erectie langer vol te houden. Gevaarlijk blijken ze niet te zijn, maar apart is het best wel…

In het verleden werd radioactiviteit al gebruikt in producten waarbij de makers ervan beweerden dat ze je tanden witter konden maken of zelfs artritis konden genezen. Helaas bleek achteraf dat daar niets van aan was, en toch komt het Chinese bedrijf ShenZhen Yek Technology Co. nu met radioactieve penisringen die voor langdurige erecties zouden zorgen en intense orgasmes beloven.

De penisringen zijn gemaakt van rubber die ‘ondergedompeld’ werden in negatieve ionen. Dat is niet gelogen, al gaat het om een beperkte hoeveelheid, zo concludeerde de Amerikaanse elektricien Grant W. Trent met behulp van een geigerteller. “Dit moet het meest absurde radioactieve product zijn dat ik ooit in mijn handen heb gehad. Ze zijn inderdaad radioactief, maar door de verwaarloosbare hoeveelheid zijn ze ongevaarlijk”, schrijft hij op Twitter.

De kans is dan ook redelijk klein dat de penisringen de beloftes van het bedrijf waarmaken. Al is er maar één manier om dat met zekerheid te weten: uitproberen en hopen dat ie er niet afvalt…

Just in from China, easily the most absurd contemporary radioactive quack-product I’ve seen.

Thoriated cock rings…

I don’t know if they want any association with this post so h/t to the person here who spotted assortment packs of these for sale by a known snake-oil outfit. pic.twitter.com/9B31eEcqHG

— Grant W. Trent (@GrantWTrent) January 23, 2020