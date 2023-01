WTF. Carwash in Texas bevriest helemaal tijdens winterstorm (video)

Het uitzonderlijke winterweer dat de VS in zijn greep houdt, zorgt voor buitengewone taferelen. In de Amerikaanse staat Texas is een carwash door de ijzige temperaturen helemaal bevoren, zo toont een Instagramvideo.

Een video op Instagram toont de carwash in Lakeway, net buiten Austin. De hele infrastructuur is bevroren en overal hangen ijspegels. De video werd zaterdag opgenomen, toen de temperaturen in het gebied daalden tot -10 graden Celsius.

Vijftig doden

Grote delen van de VS worden al dagen geteisterd door de winterstorm Elliot. Zeker vijftig mensen kwamen al om het leven als gevolg van dat winterweer. De slachtoffers vielen op verschillende plaatsen in het land, maar de staat New York lijkt erg zwaar getroffen. In het gebied Erie County zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen, tweette bestuurder Marc Poloncarz. Er werden verschillende lichamen aangetroffen in auto’s en wellicht worden in de komende dagen nog meer lichamen ontdekt onder de sneeuw, vreest hij.

Elliot gaat gepaard met temperaturen diep onder nul, metershoge sneeuw en een sterke wind. De Great Lakes, een regio die grenst aan Canada, kreeg het op weergebied het hardst te verduren. Honderdduizenden huishoudens vielen daar zonder stroom.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/wtf-carwash-texas-bevriest-helemaal-tijdens-winterstorm-video