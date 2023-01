Piloot legt uit wat er gebeurt met toiletafval op vliegtuig: «Eindelijk weten we het!»

Een Amerikaanse piloot maakt een einde aan de onduidelijkheid over de eindbestemming van uitwerpselen in een vliegtuig. Heel wat mensen zijn erg opgelucht met zijn uitleg…

Het kan best al eens een onderwerp van discussie geweest zijn bij je vrienden of vriendinnen: wat gebeurt er wanneer je het toilet op een vliegtuig doorspoelt? Sommigen beweren dat het gewoon tijdens de vlucht gedropt wordt en in bevroren vorm op de grond neerkomt. Anderen geloven die versie niet en poneren een andere methode. Maar hoe zit het nu eigenlijk echt?

Afgesloten tank

Wel, een Amerikaanse piloot, ene Garrett, neemt alle twijfels weg in een TikTok-video. «Als je de wc op een vliegtuig doortrekt, wordt het toiletafval helemaal niet gedumpt op de grond eronder. Het gaat via buizen naar de achterkant van het vliegtuig waar het wordt opgevangen in een afgesloten tank. Bij aankomst op het vliegveld zal het luchthavenpersoneel al het afval verwijderen. Op een lange vlucht van een Boeing 747 worden de toiletten duizenden keren doorgespoeld waardoor er meer dan 1.000 liter toiletafval ontstaat», verduidelijkt hij.

Oceaan

In de reacties bruist het van de aha-erlebnissen, al kunnen sommigen hun oren tevens niet geloven. «Dat vroeg ik me al heel mijn leven af!», «Eindelijk weten we het!», en «Ik dacht dat het in de oceaan werd gedumpt», klinkt het onder meer. Maar ook: «Huh? Geloofden mensen echt dat het gewoon uit het vliegtuig viel op de mensen eronder?!», lezen we ook.

@flywithgarrett Ever curious where it goes when you’re on the airplane? ✈️ ♬ original sound – Flywithgarrett

