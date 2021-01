Onderzoekers van de universiteiten van Southampton en Oxford hebben ontdekt dat de continenten omwille van een andere reden uit elkaar drijven dan men vroeger dacht. Voorheen werd aangenomen dat de aardplaten met de continenten in de Atlantische Oceaan door andere oorzaken – zoals de zwaartekracht – uit elkaar bewegen, maar onderzoekers deden nu een nieuwe ontdekking. Het zou te wijten zijn aan materiaal dat van diep onder de aardkorst naar boven opwelt.

Beter inzicht

De bevindingen van de studie zullen een beter inzicht bieden in de platentektoniek, die onder meer aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen veroorzaakt. Wetenschappers zullen nu meer accurate modellen en waarschuwingssystemen voor natuurrampen kunnen ontwikkelen. De platentektoniek heeft daarnaast een impact op het zeeniveau en heeft zo ook een invloed op de schattingen in verband met de klimaatverandering.

Onverwachte resultaten

De onderzoekers zelf zijn vooral verrast door hun ontdekking. “Dit was volkomen onverwacht”, zei doctor Kate Reichert, een van de leiders van het onderzoek. “Het heeft belangrijke gevolgen voor onze kennis over de evolutie van de aarde en haar bewoonbaarheid. Het toont ook aan hoe belangrijk het is nieuwe data te verzamelen uit de oceanen. Er is nog zo veel te onderzoeken.”

