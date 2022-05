WOW. Beer steekt drukke snelweg over en bekoopt dat bijna met zijn leven (video)

Een zwarte beer besloot afgelopen vrijdag om een drukke snelweg in New Britain, in de Amerikaanse staat Connecticut, dwars over te steken. Op dashcambeelden is te zien hoe een automobilist het rennende dier ei zo na aanrijdt.

Na een lange winterslaap is de populatie zwarte beren in Connecticut weer een dikke maand op pad, op zoek naar voedsel en een partner om zich voort te planten. Het Staatsdepartement van Energie en Milieubescherming raadt de bevolking aan om «alert te zijn» voor beren. Er zwerven naar schatting zo’n 1.200 exemplaren rond in Connecticut, aldus Jenny Dickson, directeur van de DEEP Wildlife Division.

Eén daarvan is een waaghals die van geen kleintje vervaard is. In New Britain, in het hart van de staat, stak het dier een drukke snelweg over. Als bij wonder liep de beer geen verwondingen op, maar het scheelde geen haar. «Een zwarte beer stak Interstate 84 over en ik had hem bijna aangereden», schreef een bestuurder bij het filmpje. «Gelukkig kon mijn dashboardcamera het incident op beeld vastleggen.»





