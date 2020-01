Mama kon even door de grond zakken van schaamte…

Myla, de vijfjarige dochter van ene Kahla Maneely, verveelde zich. ‘t Meisje was blijkbaar door mama’s spullen gegaan en naar school vertrokken.

‘s Avonds krijgt mama Kahla echter een berichtje van van de mama van Isabella, een vriendin van dochter Myla. “Hey, jouw dochter gaf op de bus vandaag dit aan mijn dochter”, opent Isabella’s mama.

Wat volgt is een foto van een vibrerende ring. “Ik dénk dat ze in jouw spullen heeft gezeten”, grapt Isabella’s mama. “Wow! Ik ben gechoqueerd! Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het spijt me! Ik kan je verzekeren dat het nog niét gebruikt is geweest! We hebben net een pakje van vier gekocht en ik merk nu dat ik er eentje mis. Ze dacht waarschijnlijk dat het een armband was”, aldus Kahla.

“Een hele dag gedragen”

Isabella’s mama kon er gelukkig om lachen. “‘t Is oké. Ik had het zélf niet door, tot mijn dochter het me gaf. Jouw dochter droeg het waarschijnlijk een hele dag”, laat ze weten. “Ik kijk meteen al haar spullen na”, laat mama Kahla nog weten.

Eind goed, al goed dus. En het grappige verhaal ging in geen tijd viraal. Screenshots van het chatgesprek tussen de twee moeders werden in geen tijd 27.000 keer gedeeld op Facebook. “Ik verzin dit NIET”, staat er nog bij het Facebookbericht te lezen. Dat kunnen we best geloven:





Foto: Facebook Kahla Maneely – Bron: Nieuwsblad