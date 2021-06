Vrouw vindt DIT in handtas na avondje uit: «Dat is heel akelig, ga naar de politie!» (video)

Een Amerikaanse vrouw trof onlangs een tracker aan in haar handtas. Daarmee kan de persoon die erachter zat haar locatie achterhalen.

Sheridan Ellis ging onlangs met haar vriendinnen uit eten. Toen ze thuiskwam, ging ze door haar handtas en trof ze een tracker aan die zeker niet van haar of haar vriendinnen was. Wellicht stak iemand met slechte bedoelingen het toestelletje in haar handtas om te weten waar ze zich bevindt.

Batterij verwijderd

De vrouw uit Texas doet haar verhaal in een TikTok-video. “Het gaat om een tracker die mensen bijvoorbeeld aan hun sleutels hangen om ze makkelijk terug te vinden. “Hij is niet van mij of mijn vriendinnen en ik weet niet hoe hij in mijn handtas geraakt is. Ik heb de batterij er meteen uitgehaald. Controleer dus altijd goed je handtas en pas goed op jezelf”, vertelt ze.

Registratiegegevens

Haar volgers reageren gechoqueerd en raden haar aan om naar de politie te stappen. “Dat is heel akelig, ga naar de politie! Die kan sowieso achterhalen wie het toestelletje kocht en wie de app downloadde waaraan registratiegegevens gekoppeld zijn”, “Oh, fijn, een nieuw dingetje waar wij vrouwen ons zorgen over moeten maken”, en “Oh mijn God, bedankt om dat mee te delen. Ik heb tienerdochters”, klinkt het onder meer in de reacties.