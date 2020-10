”De aanhouder wint”, dat moet zowat het levensmotto zijn van de Amerikaanse Cassey. De 57-jarige vrouw is op liefdesgebied niet aan haar proefstuk toe: ze heeft 10 (!) huwelijken achter de rug!

Cassey passeerde de revue in het wereldbekende en druk bekeken televisieprogramma “Dr. Phil”, waar de gelijknamige presentator haar verbouwereerd op de vrouw af vroeg: “Echt? 10 keer?!” Cassey bleef rustig en antwoordde met een simpele “Ja.”. “Je lijkt het met een soort van trots te zeggen. Ben je op het punt gekomen dat je er om kan lachen?”, zo vroeg Dr. Phil zich af. “Ik ben op het punt beland dat ik er ofwel mee lach ofwel om huil. En soms doe ik beide”, zo vertelde Cassey. Even later geeft ze met tranen in de ogen toe dat ze het eigenlijk totaal niet grappig vindt.

Haar eerste huwelijk hield acht jaar stand. Haar tweede een zevental jaar. Haar tiende en huidige huwelijk wil ze stopzetten omdat ze haar man naar eigen zeggen een “controlefreak” vindt. “Het maakt me niet uit hoeveel huwelijken ik moet doorspartelen, ik blijf proberen tot ik de persoon vind die van me kan houden.”

Tomorrow: Cassey says she’s desperate for Dr. Phil’s help because she’s been married 10 times and none of the marriages have worked out. She claims several of her exes have said it wasn’t her fault the marriage failed, it was theirs.

Full story: https://t.co/dZMoPciTyW pic.twitter.com/NnqAj4TeUs

— The Dr. Phil Show (@TheDrPhilShow) October 20, 2020