Een Britse vrouw zat met het schaamrood op de wangen toen ze een ondeugende sms stuurde naar de moeder van haar vriend. Die was uiteraard voor haar vriend bedoeld…

Katie Gloster was afgelopen vrijdag op bezoek bij de ouders van haar vriend. Toen ze in de zetel zat, stuurde ze een bericht naar hem met een duidelijke boodschap: “Geil”, gevolgd door een smiley. Ze stuurde het echter per ongeluk naar zijn moeder, die het uitschaterde van het lachen. “Ze zat in de zetel tegenover mij. Ze lag dubbel van het lachen en de rest van de avond was een beetje gênant, maar ze kon ermee lachen”, schrijft Katie op Twitter.

Haar tweet ging meteen viraal en werd intussen maar liefst bijna 300.000 keer geliket. “Het spijt me, maar ik lag in een deuk toen ik dit las”, “Haha, zo gênant!” en “Doet me denken aan Kerstmis, toen ik enkele gewaagde foto’s maakte met mijn vriendin en ik ze per ongeluk doorstuurde naar mijn baas”, klinkt het onder meer in de reacties.

Just to make you all aware of how bad it actually was, it was a digital touch message, so she basically watched me type it out and add a little smiley face on the end of it

— Katie Gloster (@katie_gloster) January 30, 2021