Een Britse vrouw krijgt bij de minste aanraking of gedachte een orgasme. Dat is behoorlijk vermoeiend. “Het klinkt leuk, maar het is eigenlijk heel vervelend en uitputtend”, klinkt het.

Lorna Harrison lijdt aan Persistent Genital Arousal Disorder (PGAD), een aandoening waarbij vrouwen zonder aanleiding opgewonden raken en/of klaarkomen. Die werd in 2019 getriggerd doordat ze over een verkeersdrempel reed. “Ik kreeg daar beneden plots een bonzend gevoel. Ik mag van geluk spreken dat ik niet botste, want ik verloor de controle over mijn lichaam. Ik reed onmiddellijk weer naar huis”, vertelt ze aan The Sun.

Overal en altijd

De 51-jarige vrouw uit Doncaster, een stad in het Engelse bestuurlijke graafschap South Yorkshire, heeft nu dagelijks voortdurend orgasmes, tot wel elf keer per dag. Gewoon nog maar even denken aan haar vriend kan al tot een orgasme leiden. “Het klinkt leuk, maar het is eigenlijk heel vervelend en uitputtend. Het gebeurt overal en altijd”, klinkt het.

Vreemde blikken

Haar gynaecoloog schreef haar een behandeling tegen epilepsie voor, maar tevergeefs. “Ik kreeg het gevoel eens in de winkel. Ik moest me vasthouden aan de rekken om mezelf tegen te houden. Mensen keken me vreemd aan. Een andere keer noemde een vriendin de naam van mijn vriend. Ik raakte in paniek, begon een orgasme te krijgen en rende een winkel binnen”, herinnert ze zich.

Aftellen

Haar aandoening heeft ook een impact op haar seksleven, al kan ze nog wel genieten van seks. “Mijn vriend vond het in het begin grappig, maar als we passioneel beginnen te zoenen, is het meteen prijs bij mij. Dan telt hij af van drie en zegt: ‘Daar gaat ze!’. Seks doet wel deugd, maar als het gewoon doorheen de dag voorkomt, is het afzien. Langs de ene kant ben ik de aandoening beu, maar als een orgasme goed doet, wil ik dat het blijft”, besluit ze.

