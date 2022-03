Een tattoo artist uit Finland heeft een foto gedeeld waarop ze haar ontbloot bovenlichaam laat zien. Dat is opvallend omdat het grootste gedeelde van haar lichaam getatoeëerd is.

Aleksandra Jasmin is een 31-jarige mama van drie die zo gefascineerd is door tattoos dat nagenoeg haar hele lichaam onder de inkt zit. Ze gaf tot nu toe in het totaal maar liefst 20.000 euro uit aan tatoeages.

Kunstwerk

Onlangs deelde ze een foto waarop ze halfnaakt een selfie maakt terwijl ze haar borst bedekt met één hand. Haar volgers overladen haar met complimenten. «Je bent zoals altijd heel mooi», «Zo cool», «Perfectie», en «Prachtig kunstwerk», klinkt het onder meer in de reacties.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/vrouw-die-bijna-volledig-vol-staat-met-tatoeages-poseert-halfnaakt-je-bent-zo-mooi-foto