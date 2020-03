Een passagier van de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij American Airlines heeft ervoor gezorgd dat een vlucht naar Nashville acht uur vertraging opliep. De passagier “grapte” dat hij besmet was met COVID-19. Het weinig gesmaakte mopje veroorzaakte heel wat paniek bij medepassagiers en crew.

De twee uur durende vlucht zou normaal gezien om 18.30 uur vertrokken moeten zijn vanuit Dallas, meldt nieuwszender WKRN. Het vertrek werd echter gestaakt omdat een man paniek veroorzaakte door te beweren dat hij besmet was met het coronavirus. Het vliegtuig kwam uiteindelijk pas om 4.40 uur aan op bestemming Nasvhille, zo’n acht uur na het oorspronkelijke aankomstuur.

Cabinepersoneel weigert

De man, die niet geïdentificeerd werd, deed eerst nog lastig omdat hij zijn tafeltje niet in wilde klappen. Daarna gooide hij het over een andere boeg en grapte hij dat hij drager was van het coronavirus. “Mensen waren erg geschrokken, niemand wist wat er gaande was”, vertelt een andere passagier. Er heerste verwarring, want de passagiers waren niet zeker of de man de waarheid sprak of niet. De man werd meteen verwijderd uit het vliegtuig door mensen in beschermende kledij en politieagenten, die de situatie uitlegden aan de verontruste passagiers. “De passagiers die rondom de man zaten, werden verteld dat ze zich geen zorgen moesten maken en dat de man een grap maakte”, aldus een getuige.

Daarmee was de chaos echter niet van de baan. Het cabinepersoneel bleef zenuwachtig na het incident en weigerde te vliegen. Het duurde uiteindelijk acht uur voordat de rust terugkeerde en het vliegtuig kon opstijgen. Vliegtuigmaatschappij American Airlines zei dat de man gearresteerd werd voor het maken van een valse claim, maar gaf verder geen commentaar, aldus WKRN.

Het bericht Vliegtuigpassagier grapt over besmetting coronavirus, toestel blijft 8 uur aan de grond verscheen eerst op Metro.