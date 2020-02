De Portugese surfer Alex Botelho is ternauwernood aan de dood ontsnapt tijdens een surfwedstrijd in Nazaré. Toen een jetski hem wou afvoeren, liep het bijna volledig mis.

De stad Nazaré, gelegen aan de Portugese kust, staat bekend om zijn reusachtige golven. Het stadje is daarom enorm geliefd bij surfers van over heel de wereld. De aantrekkingskracht van zo’n metershoge golf is groot, maar dat zijn de risico’s ook. Dinsdag, tijdens de Nazare Tow Surfing Challenge, werden de golven Alex Botelho bijna teveel. Toen hij werd afgevoerd door een jetski, sloegen twee grote golven met volle kracht op hem in. Zowel Botelho als de jetski werden de lucht in gekatapulteerd. De hulpdiensten waren maar net op tijd om de surfer in veiligheid te brengen.

“Alex Botelho was betrokken in een heel ernstig incident tijdens de Nazaré Tow Surfing Challenge”, laat de World Surf League (WSL) weten. “Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is momenteel stabiel en hij is bij bewustzijn. We bedanken de hulpdiensten voor hun snelle reactie en we wensen Alex een spoedig herstel”, meldt de organisatie.

Big Wave Surfer Alex Botelho was involved in a very serious incident during the Nazare Tow Surfing Challenge. He was rushed to the hospital and is currently stable and conscious. We are wishing Alex a full and speedy recovery. pic.twitter.com/md0iY7usdC — World Surf League (@wsl) February 11, 2020

