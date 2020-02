Een Amerikaanse swingster heeft haar vreemdste ervaringen met partnerruil uit de doeken gedaan. “Als mijn veiligheid in het gedrag komt, weiger ik wel”, klinkt het.

Patrycia Kayy is getrouwd en heeft een open relatie met haar echtgenoot. De 23-jarige vrouw uit Miami doet samen met haar man aan swingen, het ruilen van partners. Ze leerde de opvallende levensstijl kennen door hem. “We zijn een perfect koppel. Het was mijn man die mij introduceerde in het swingwereldje en het voelde meteen erg bevrijd aan. Die avonturen samen met hem beleven en plezier maken, hebben van ons een beter koppel gemaakt”, vertelt ze aan UNILAD.

Vuile schoenen

Het stel swingt ongeveer twee keer per maand. Af en toe vragen mensen wel behoorlijk vreemde dingen. “Het meest bizarre verzoek was iemand die mij vroeg om hem voor de lol een pak rammel te geven en vervolgens met mijn vuile schoenen op hem te gaan staan. Als mijn veiligheid in het gedrag komt, weiger ik wel. Maar ik heb ook een paar keer in het openbaar geflasht, dus dat is ook best wel een beetje gek”, klinkt het.

Wederzijds respect

Sommige mensen vragen zich af of er geen jaloezie komt kijken bij het swingen, maar volgens Patrycia valt dat best mee, zolang de communicatie goed zit en er wederzijds respect is. “Als dat in orde is, loopt het allemaal vlotjes en kan je volledig open zijn naar elkaar toe”, verzekert ze.

Bekende mensen

Patrycia en haar man zijn ook al enkele bekende gezichten tegengekomen tijdens hun avontuurtjes. “Ik had nooit verwacht dat ik celebrities zou ontmoeten. Als je hen in de kranten ziet, zou je nooit denken dat ze swingers zouden zijn”, besluit ze.

