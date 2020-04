De Amerikaanse pornostudio Vixen Media Group heeft een enorme financiële inspanning geleverd om verschillende van zijn acteurs thuis aan het werk te houden. Het bedrijf stuurde hen voor een kwart miljoen dollar aan onder andere camera’s, spots en lingerie op zodat fans tijdens de lockdown niet op hun honger moeten blijven zitten.

De wereldwijde coronapandemie treft meer sectoren dan je zou denken. Zo is het natuurlijk moeilijk om een pornofilm op te nemen als je 1,5 meter afstand moet houden van iedereen op de set, inclusief collega-acteurs. Heel wat mensen in het wereldje zitten dus thuis, maar Vixen Media Group heeft een oplossing om ook tijdens kwalitatieve adultentertainment te blijven voorzien. De Amerikaanse pornoverdeler zendt peperdure, gepersonaliseerde pakketten op naar enkele van zijn sterren.

“Promotie van kunst”

In die pakketten zitten onder andere camera’s, spotjes, speeltjes en lingerie. De totale waarde: 250.000 dollar, of 230.000 euro, per pakket. De acteurs die de spullen toegestuurd kregen, zullen ook betaald worden voor de content die ze van thuis uit maken. Alle video’s zullen deel uitmaken van een nieuwe serie van Vixen, getiteld ‘Intimates’.

“Vixen Media Group staat bekend voor de promotie van de kunst van adult entertainment en niet eerder vertoonde kwaliteit”, klinkt het in een persbericht van het bedrijf. “Ons doel is om de schoonheid van de modellen te tonen door kwaliteit te leveren die de rest overstijgt en we blijven toegewijd om daaraan elke dag te voldoen. We hopen met ‘Intimates’ te kunnen werken met een variatie aan modellen in verschillende formats, zoals koppels, huisgenoten of solo-performers.”

