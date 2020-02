Deze papegaai dacht nooit meer de weide wereld te kunnen ontdekken. De vleugels van het arme beest waren immers gewiekt. Maar dat was buiten dierenarts Catherine Apuli gerekend. De Australische knutselde in een mum van tijd nieuwe vleugels in elkaar.

Wei Wei was ongelukkig omdat hij niet meer kon vliegen zonder zijn kleurrijke vleugels. Zijn vorige eigenaar had die immers kortgeknipt, opdat het beestje niet zou ontsnappen. Gelukkig belandde de papegaai in de praktijk van The Unusual Pet Vets in Brisbane.

Dokter Apuli haalde de knutselskills uit haar kleutertijd boven en maakte zelf protheses met wat veertjes, lijm en tandenstokers voor de steun. Wei Wei zelf heeft van de operatie weinig gemerkt, want hij was onder verdoving.

Een paar uur na de ingreep, kon de twaalfjarige papegaai alweer het luchtruim onveilig maken.

