Ophef over influencers die in bikini poseren aan Eiffeltoren: “Dit gaat te ver!” (foto’s/video)

Enkele Braziliaanse dames liggen onder vuur wegens een ‘stunt’ aan de Eiffeltoren.

Op sociale media gaan momenteel beelden rond van Gabriela Versiani en Gabily, die in bikini poseerden voor de Eiffeltoren. De bedoeling was om reclame te maken voor hun bikinimerk. Dat is érgens wel gelukt, want beelden van het tafereel gaan momenteel aardig viraal.

Het duurde niet lang of de politie kwam even horen wat juist de bedoeling was. “We werden bijna gearresteerd omdat we reclame aan het maken waren voor onze bikini’s”, laat één van de aanwezige dames volgens The Sun weten. De agente legde echter uit dat het verboden is om halfnaakt te poseren nabij een toeristische attractie. En ook online kregen de dames behoorlijk wat tegenwind.

“Dit gaat te ver!”

Volgens sommigen zouden de influencers ‘zich moeten schamen’. Anderen beweren dan weer dat ‘ze te ver zijn gegaan’. “Ik begrijp niet waarom ze niet naar de Caraïben of het zwembad gaan als ze hun bikinimerk willen promoten”, klinkt het. “Soms moet verstand boven marketing gaan”, besluit een ander nog. Hoog tijd om eens te kijken waar het allemaal om te doen was. Druk waar mogelijk ook op het pijltje naar rechts om de bewuste bikinifoto’s te zien.