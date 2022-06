Ophef over ‘grap’ van dame tijdens huwelijksceremonie van zus: “Ze was razend!”

Doorgaans is een huwelijksceremonie een speciaal moment tussen twee mensen.

Maar op Reddit getuigt een dame over een ‘grapje’ dat ze uithaalde tijdens de huwelijksceremonie van haar zus. Toen hét moment aangebroken was, vroeg de priester even of iémand nog bezwaar had tegen het huwelijk. “Ik stond op en zei dat ik bezwaar had. Ik liet een lange pauze en vulde aan met: ‘…omdat het koppel té schattig is'”, aldus de vrouw.

“Ze was razend!”

De aanwezigen keken verdwaasd om zich heen en niemand moest lachen om het ‘mopje’. “Het was echt gewoon als grapje bedoeld… Maar mijn zus werd plots lijkbleek. Ik ben dan maar terug gaan zitten en de ceremonie ging gewoon verder. Op de receptie ging ik mijn zus feliciteren, maar ze was razend! Ze zei dat het helemaal niet grappig was en dat het haar humeur én haar speciale dag verpest had. Ik was gechoqueerd toen ik dat hoorde. Vanochtend werd ik wakker en zag ik een hoop berichtjes van familieleden. Ze vinden me nu allemaal een klootzak omdat ik dat gedaan had”, aldus de dame.

Reacties

Op Reddit zijn velen ook niet bepaald mals voor de ‘lolbroek van dienst’. “Heb je dan zo hard aandacht nodig?”, klinkt het. “Soms gebeurt het zelfs dat als iemand bezwaar heeft, ook al is het maar om te lachen, de ceremonie uitgesteld wordt”, gaat het verder. “Dit kan je nog doen tijdens de repetitie, maar toch niet op hét moment zelf?”, besluit een laatste lezer nog. Valt wat van te zeggen… Toch?

Foto door Jeremy Wong – Bron: New York Post/The Sun