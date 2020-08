Het nummer ‘WAP’ (‘Wet-Ass Pussy’) van rappers Cardi B en Megan Thee Stallion is momenteel een gigantische hit die ook de nodige controverse oproept. Op TikTok proberen jongeren te dansen zoals Cardi B en Stallion in de clip van WAP, maar dat verloopt – letterlijk – niet zonder slag of stoot.

Hiphop-nummer WAP domineert momenteel de Amerikaanse hitlijsten en gespreksonderwerpen. Met zijn expliciet seksuele lading stuit het sommigen tegen de borst, terwijl anderen het lied de hemel in prijzen omdat het vrouwen seksueel zou emanciperen.

Op sociaal mediaplatform TikTok valt het nummer en ook het dansje van de videoclip in de smaak. Fans proberen de dans van de hand van choreograaf Brain Esperon, dat bestaat uit een reeks complexe bewegingen zoals een high kick en een split terwijl je twerkt, zo goed mogelijk na te bootsen. Esperon zelf heeft op TikTok een tutorial geplaatst opdat anderen kunnen leren hoe te twerken als Cardi B en Megan Thee Stallion.

Blauwe plekken

Maar dat loopt niet bij iedereen even goed af. “Je zult zeker een week lang geen rok kunnen dragen omdat je benen onder de blauwe plekken zullen zitten”, zegt één TikTokster in een video met bijna 2 miljoen likes. Bij een ander meisje, gekend onder de gebruikersnaam ‘lil_bbbbbbb’, ging het serieus fout: ze moest overgebracht worden naar het ziekenhuis toen haar knie uit de kom ging. Het filmpje van haar pijnlijke ongeluk werd al snel enthousiast gedeeld.

Het TikTok-clipje van lil_bbbbbbb bereikte ook choreograaf Esperon, die zich kennelijk niet echt schuldig voelde. “Wanneer het dansje dat je maakte op tiktok iemand naar het ziekenhuis stuurt”, schreef hij al grappend. Toen de choreograaf vroeg of er nog anderen zich hadden bezeerd bij de uitvoering van zijn dansje, kreeg hij veel reacties. De meest voorkomende blessure lijkt, net zoals in het bovenstaande filmpje, een ontwrichte knie te zijn. Maar ook rugpijn is een onplezierige optie. Op vraag van de fans plaatste Esperon daarom een ‘gemakkelijkere’ tutorial van het dansje, “voor al de stijve harken”. Proberen op eigen risico.

Het bericht Opgepast: deze TikTok-hype kan verwondingen veroorzaken verscheen eerst op Metro.