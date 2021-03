‘Friends’ is een serie zoals geen ander. De zes New Yorkse vrienden hebben wereldwijd een enorme fanclub en het is de enige serie die we zelf opnieuw en opnieuw kunnen kijken. Niets zo geruststellen op een sombere winteravond als kijken naar de avonturen van Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Chandler en Monica.

Ware fans moesten de laatste tijd niet op hun honger blijven zitten. Zo is er nu officieel een nieuwe, eenmalige comeback-aflevering gepland en is het zelfs mogelijk om je ’s ochtends op te maken met ‘Friends’-mak-up. De Amerikanen kunnen nu nog wat merchandise aan dat lijstje toevoegen.

Nostalgie in een potje

Het Amerikaanse ijsjesmerk Serendipity brengt namelijk, in samenwerking met Warner Bros, een Central Perk-ijssmaak op de markt. Het zal je wellicht niet verwonderen dat het om koffie-ijs gaat, al zijn de karamel en de met zwarte chocolade omhulde amandelen een verrassende toevoeging. Volgens de makers is de smaak “nostalgie in een potje”. Dat geloven we maar al te graag, al zullen we het ijs zelf nog niet meteen kunnen testen. Misschien dat we na de pandemie dan maar eens een tripje naar New York plannen?

Het bericht OH. MY. GOD. Er bestaat nu Central Perk-ijs voor echte ‘Friends’-fanaten verscheen eerst op Metro.