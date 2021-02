Een Noord-Koreaan is erin geslaagd al zwemmend de oversteek te maken naar Zuid-Korea. De man had zes uur nodig om een van de sterkst gemilitariseerde grenzen ter wereld al zwemmend te omzeilen. Dat meldt een Zuid-Koreaanse verantwoordelijke. Zuid-Koreaanse media en oppositie uitten al kritiek omdat het voorval de tekortkomingen van de Zuid-Koreaanse grensbewaking aantoont.

Een Noord-Koreaanse man heeft zijn land ontvlucht door zes uur lang te zwemmen naar het buurland Zuid-Korea. De grenzen van de communistische dictatuur worden streng bewaakt door het Noord-Koreaanse leger en er staan zware straffen op pogingen om het land te verlaten.

De man begon aan zijn zwemtocht met een wetsuit en had daaronder een gewatteerde jas aangetrokken, waardoor hij warm bleef en kon blijven drijven. Een Zuid-Koreaanse militaire bron zei aan persbureau Yonhap dat de getijden in zijn voordeel gespeeld hebben.

In slaap gevallen

Op drie uur tijd was de zwemmer acht keer op de beveiligingscamera’s verschenen, en twee keer was een geluidsalarm afgegaan. Maar de militairen die de grens moeten bewaken hebben de zwemmer niet opgemerkt. Toen er alsnog een zoektocht werd opgestart, hebben de soldaten er drie uur over gedaan om de man, die in slaap was gevallen, te ontdekken. De twintiger kwam aan land in Goseong, een stad aan de oostkust.

