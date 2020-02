Op het Aziatische eiland Borneo is onlangs een nieuwe slakkensoort ontdekt. De slak is vernoemd naar het Zweedse meisje Greta Thunberg. De naam is niet toevallig gekozen. Het weekdier zou verschillende kenmerken gemeen hebben met de klimaatactiviste.

Een nieuwe slakkensoort die gevonden is op het Aziatische eiland Borneo heeft de naam Greta Thunberg gekregen. Dat schrijft Biodiversity Data Journal. Er is speciaal voor haar naam gekozen omdat de slak veel punten gemeen heeft. Net als haar moet het diertje problemen oplossen die het zelf niet heeft veroorzaakt. Het weekdier kan net als Greta niet tegen extreme warmte, droogte en afname van bossen.

Onderzoekers hebben bewust voor de Zweedse naam gekozen. Op die manier kunnen ze Greta eren voor alles wat ze voor het klimaat doet. De 17-jarige Zweedse reageert dat ze blij is met de naam die de slak heeft gekregen. Het diertje is ongeveer 2 milimeter groot en draagt een holle schelp.

“The newly described snail belongs to the so-called #caenogastropods, a group of land #snails known to be sensitive to drought, temperature extremes and forest degradation”, said @schilthuizen, lead author & @TaxonExped co-founder.

Study: https://t.co/7STow1H7vP #Ecology pic.twitter.com/hohb8j0gj4

— BDJournal (@BioDataJournal) February 20, 2020