Zeggen dat Amerikaans president Donald Trump en Kamervoorzitter Nancy Pelosi geen vriendjes zijn, is een understatement van jewelste. Dat hij tegen corona een malariaremmer neemt, vindt Pelosi maar niets. “Zeker gezien zijn leeftijd en met zijn, laten we zeggen, gewichtscategorie: dodelijk obees”, aldus Pelosi op CNN.

Trump vertelde dat hij sinds anderhalve week hydroxychloroquine inneemt. De malariaremmer wordt door sommigen aangeprezen als een mogelijk middel tegen Covid-19, maar daarover bestaat geen consensus onder de wetenschappers.

Voor- en nadelen

Volgens Trump kan het in elk geval geen kwaad elke dag een hydroxychloroquinepil in te nemen. De arts van het Witte Huis heeft dat bevestigd. In een mededeling zegt hij dat “de mogelijke voordelen opwegen tegen de relatieve risico’s”.

Niemand ging verder in haar kritiek op de president dan Nancy Pelosi. “Ik had liever gezien dat hij niet iets neemt dat niet is goedgekeurd door wetenschappers”, klonk het op CNN. “Zeker gezien zijn leeftijd en met zijn, laten we zeggen, gewichtscategorie: dodelijk obees.”

Obesitas

Uit onderzoek is al gebleken dat patiënten met obesitas meer risico lopen om te sterven aan het coronavirus dan patiënten met een lager BMI. De 73-jarige Trump is 1,9 meter groot en woog volgens zijn laatste medische bulletin 110 kilo. De president heeft daarmee een BMI van 30,5 en valt daarmee net in de categorie ‘obesitas’.

Bekijk hier het bewuste fragment:

