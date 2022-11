“Mijn ex-vriendje liet me per dag 21 keer klaarkomen!” (foto’s)

Straffe bedverhalen van Abbie Chatfield, een voormalig deelneemster aan de Australische ‘The Bachelor’. Zij beweert dat één van haar ex-vriendjes haar maar liefst 21 keer per dag liet klaarkomen. “Hij kon me bevredigen zoals Jezus”, zo geeft ze aan.

De Australische schone liet zich tijdens een Ask Me Anything op TikTok ontvallen dat een voormalig liefje haar 21 orgasmes per dag bezorgde. Fans reageren geshockeerd. Chatfield liet zich al opmerken in de wereld van de reality-tv. In de datingshow ‘The Bachelor’ werd ze bekritiseerd om haar feminisme en nogal uitgesproken persoonlijkheid. Tegenwoordig heeft ze haar eigen podcast en gebruikt ze platformen als TikTok en Instagram om promo te voeren.

Het was dan ook op TikTok dat ze haar seksuele uitspattingen vertelde aan haar nieuwsgierige volgers. De 27-jarige Australische gaf eerder al aan dat “enkel Jezus haar kan bevredigen”, maar dat ook één van haar ex-vriendjes daar ook best goed in was. “Toen ik 20 jaar oud was, liet m’n toenmalig vriendje me 21 keer klaarkomen per dag. Dus ik denk inderdaad dat hij ook goed kan bevredigen”, aldus Chatfield. Haar volgers reageren onder de indruk. “Ik dacht dat ik niet meer van je kon houden dan ik al doe”, zo laat iemand weten. Anderen dachten dat het hier over iets commerciëlers zou gaan: “Ik dacht echt dat dit ging draaien om het seksspeeltje dat je net op de markt hebt gebracht.”

