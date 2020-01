Ja, ook dieren hebben ‘personal space’. Dat zal de Argentijnse Laru nu ook wel beseffen.

Tijdens een bezoekje aan vrienden, vond de 17-jarige Laru Sanson het een leuk idee om met de hond des huizes op de foto te gaan. “Ik ken de hond wel, maar ga niet zo vaak bij mijn vrienden langs”, laat ze weten.

Voor de ‘fotoshoot’ knuffelde ze het dier net iéts te stevig. Dat ze dat beter niet had gedaan, beseft ze nu ook. “Ik besef dat ik de hond aan het ‘lastigvallen’ was. Hij had voordien nog nooit iemand gebeten. Hij is 10 jaar oud. Ik snap zijn reactie, hij voelde zich niet op zijn gemak. Ik neem de hond niets kwalijk.”

Laru, die ook bekendstaat als Lara, plaatste beelden van het moment én de gevolgen ervan op Twitter. Wel willen we waarschuwen dat de foto’s misschien niet geschikt zijn voor gevoelige kijkers.

Sesión de fotos con Kenai sale mal pic.twitter.com/gYU76iGGFC — •Lara• (@LaruSanson) January 14, 2020





Foto’s: Twitter Laru Sanson – Bron: celebritiesbuzz/VKMag