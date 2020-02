Met het dodelijke coronavirus in omloop, is men beter ‘safe than sorry’. Dat is alvast het levensmotto van de Amerikaan Rick Pescovitz, die besloot een doorzichtige tent mee te nemen in het vliegtuig.

Pescovitz heeft de tent tien jaar geleden zelf ontworpen. Hij noemde het een ‘Under the weather pod’ en het tentje was bedoeld om droog te blijven tijdens het kijken van voetbalwedstrijden van zijn kinderen als het regent.

Later werden de tentjes ook gebruikt om droog te blijven tijdens andere sportevenementen, zoals American Football in een open stadion, en ook onder vissers werd de tent populair.

“Man naast hem keek niet eens op”

Maar toen Pescovitz afgelopen weekend met het vliegtuig moest reizen, leek het hem dé oplossing om niet besmet te raken met het coronavirus. “De stewardess maakte de foto van hem”, schrijft de broer van Pescovitz in een blog. “De man die naast hem reisde, keek er niet eens van op.”

Pescovitz is niet de enige die zelf voorzorgsmaatregelen heeft genomen om besmetting tegen te gaan. Zo gingen er de afgelopen weken verschillende foto’s rond van passagiers met geïmproviseerde bescherming.

