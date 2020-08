Je hoort het niet vaak: een man die (nota bene met zijn eigen lichaam) een ei uitbroedt. Hier en daar komt het wel voor dat een kippenei uit de supermarkt bevrucht is en in een speciale broedbak wordt uitgebroed, maar dit is toch wel een unicum. Toch is het Alwyn Wils gelukt. Hij droeg een maand lang een eendenei op zijn lichaam en daar kwam uiteindelijk een kuiken uit.

Wils is oprichter van het YouTubekanaal ‘A Chick Called Albert’ en hij is veel met eieren bezig. Het lukte hem vier jaar geleden ook al om een ei uit te broeden, toen was het een kippenei uit de supermarkt. Uit dat ei kwam kuiken Albert. Hij filmde het hele proces en inmiddels heeft hij al bijna twee miljoen volgers.

Verzoek van volgers

Aan EditieNL vertelt Wils dat hij dit ei heeft uitgebroed op verzoek van zijn volgers. Maar zelf was hij ook benieuwd: “Al van kinds af aan vroeg ik me af of ik een ei kon uitbroeden met mijn lichaam.” Hij ging een weddenschap aan met zijn volgers: bij 300 donaties voor zijn kanaal zou hij proberen eendenvader te worden.

Een maand lang draagvader

‘Met zijn eigen lichaam’ klinkt misschien alsof hij een maand lang op het ei zat, maar hij had een slimmer idee. Wils maakte een draagbare broedbak: een bakje van karton en schuimrubber dat hij met een riem tegen zijn eigen lichaam aan kon dragen. Zo hield hij het ei warm, met een temperatuur van rond de 37,5 graden.

“Negenentwintig-en-een-halve dag heb ik het ei op mijn buik gedragen”, vertelt Wils. “Het leek wel of ik zwanger was, ik voelde echt dat ik iets op mijn buik had wat ik moest beschermen.” Ook als de draagvader zicht moest bukken, deed hij dat net zo voorzichtig als een zwangere vrouw. Alles om het eitje stabiel te houden.

Na bijna een maand voelde Wils beweging: het kuiken maakte een gaatje om extra zuurstof te krijgen. “Toen wist ik dat het zou beginnen.” En net zoals een echte bevalling ging het niet vanzelf. Het duurde een volle dag voordat het kuiken uit het ei was.

Wiebel

“Ik was zo ontroerd toen ze uit het ei kwam”, aldus Wils. “Het is toch bijzonder dat je dat – met alleen maar je lichaamswarmte – voor elkaar krijgt.” Het kuiken heeft de naam Wiebel gekregen en ondanks dat Wils het kuiken ‘ze’ noemt, is het nog niet duidelijk welk geslacht het echt is.

“Ze blijft bij ons, we gaan een vijver voor haar graven en ik heb haar nu een vriendje gegeven want anders loopt ze de hele dag achter me aan.” Naast Wiebel heeft Wils ook een ander kuiken en een jonge pauw.

Bron: Metro Nederland

