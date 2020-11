Een opmerkelijke video waarin een fietser doodgemoedereerd auto’s voorbijsteekt aan bijna 90 km per uur is onlangs viraal gegaan. De 56-jarige Bruno Naessens deed nochtans niets mis en contacteerde ook zelf de politie. “Ik doe niks verkeerd”, klonk het.

In het filmpje, dat werd opgenomen door een automobilist, is te zien hoe Naessens een vrachtwagen inhaalt en vervolgens weer invoegt op de rechterrijstrook. De kilometerteller van de automobilist geeft 87 kilometer per uur aan.

Bij de politie vielen ze net niet van hun stoel toen ze de beelden onder ogen kregen. “Hij mag een gepeperde rekening verwachten”, klonk het bij de arm der wet. “Niet alleen mag hij daar niet rijden, hij reed ook dubbel zo hard als toegestaan.”

Duitse inschrijving

Hoewel de nummerplaat van de elektrische fiets niet duidelijk leesbaar was, zette de politie alles op alles om de identiteit van de fietser te achterhalen.

Toen de man in kwestie zag hoeveel ophef er werd gemaakt rond zijn fietsgedrag, nam hij zelf contact op met de politie.”Ik ben onmiddellijk naar Roeselare gereden om tekst en uitleg te geven”, zegt Bruno Naessens uit Anzegem aan HLN.

Dankzij een slim achterpoortje is hij ook effectief compleet in orde. “Het voertuig is in Duitsland ingeschreven en staat daar als motorfiets gecatalogiseerd”, klinkt het bij de politie. In ons land zou je dit voertuig alleen kunnen inschrijven als speedpedelec met een maximumsnelheid van 45 km per uur.

Gulas

“Ik reed niet met een illegaal aangedreven elektrische fiets, maar wel met een in Duitsland gekochte Gulas Bike”, zegt hij. Dat is een elektrische motorfiets met trapondersteuning die enkel in de buurlanden te koop is.

“Al sinds 2012 ben ik er regelmatig mee op pad, jaarlijks fiets ik zo’n 9000 kilometer. In de regio waar ik woon, kent de politie mij. In het begin werd ik weleens aan de kant gezet voor een controle maar intussen weten ze allang dat ik geen regels overtreed. Ik doe absoluut niks verkeerd”, besluit de West-Vlaming.

