Man laat ‘onschuldige’ tattoo zetten. Maar het eindresultaat? GÊNANT! (foto)

Een tatoeage laten zetten, is altijd spannend.

Want ook al kies je zorgvuldig uit wat je wil hebben en levert de tattoo-artiest prima werk, dan nog kan het eindresultaat anders uitdraaien. Letterlijk, in dit geval. Het overkwam de ’trotse’ eigenaar van onderstaande tattoo, al is laatstgenoemde blijkbaar nog in de ontkenningsfase. Dat blijkt uit een bericht op Twitter dat momenteel meer dan aardig viraal gaat.

“Parker kwam thuis met deze tattoo en houdt vol dat het niet op een ‘oogina’ lijkt…”, staat er bij de foto te lezen. Een samenstelling van ‘oog’ en ‘vagina’ dus. En zowat iedereen op Twitter lijkt toch ook iets anders te zien. “Waarom heeft hij de tattoo niet horizontaal laten zetten?”, vraagt iemand zich af. “Ik wil weten wat de tattoo-artiest aan het denken was”, gaat het verder. “Oh neeeeeee”, gilt een laatste nog uit. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen…

parker came home with this tattoo and is insisting it doesn’t look like a pussy guys please back me up that is a eyevagina pic.twitter.com/GQekhY0r65